После событий 7 октября власти западных стран сразу же единодушно поддержали Израиль. Стремительная реакция на нападение ХАМАС вполне объяснима. Как известно, первое впечатление часто бывает самым сильным. Поэтому позднее всплывшие факты вроде убийств части жертв израильскими военными, а не бойцами ХАМАС, не перебили эмоциональные впечатления многих европейцев и американцев от первых кадров и новостей того дня.

Именно такой информационно-эмоциональный фон в значительной степени определил первоначальную реакцию западного мейнстрима на те события. Реакцию вдвойне сильную, так как после 1945 года в Европе, особенно в Германии, утвердилось ощущение всеобщей вины перед евреями как жертвами гитлеровской политики, образ которых автоматически был перенесен на жертв атаки ХАМАС.

Однако почти сразу выяснилось, что в глазах многих жителей Запада события 30-40-х годов прошлого века в Европе не дают Израилю ни карт-бланша на неограниченное возмездие против палестинцев по принципу коллективной ответственности, ни иммунитета от неудобных вопросов о причинах произошедшего 7 октября. Однако от предшествовавших нападению ХАМАС действий израильских оккупационных сил ежегодно гибли сотни палестинцев и тысячи палестинских пленных удерживались в израильских тюрьмах. И от того, что это происходило не одномоментно, не было стремительным налетом, а было растянуто во времени, боль палестинцев не становилась слабее, даже если западный обыватель ничего не хотел о ней знать.

Уже в первые дни обострения противостояния участники пропалестинских демонстраций и пропалестинские комментаторы на Западе обратили внимание на эту составляющую изральско-палестинской проблемы. А по мере того как правительство Нетаньяху начало бойню в Газе, сопровождающуюся десятками тысяч жертв гражданского населения, эти протесты и голоса на Западе стали только усиливаться. Что в свою очередь вызвало волну негодования не только у израильского истеблишмента, но и у произраильских кругов на Западе.

Антисемитизм: реальный или мнимый?

Столкнувшись с пропалестинскими настроениями и акциями солидарности на Западе, их противники решили навесить на это явление ярлык антисемитизма. Однако далеко не всегда такие обвинения выглядят убедительно.

Если считать противников израильской политики антисемитами, ими парадоксальным образом окажутся некоторые наиболее ортодоксальные группы самих евреев, а также представители левого спектра западной политики, в котором традиционно присутствует много лиц еврейского происхождения. При этом самыми ярыми борцами с их «антисемитизмом» не менее парадоксально окажутся многие ультраправые, то есть последователи того направления в политике, которое традиционно как раз и было антисемитским на Западе.

Подобные натяжки побуждают «борцов с антисемитизмом» пытаться не только формализовать это понятие, но и расширить его. Так, например, ни религиозные иудеи, ни левые антисионисты, зачастую еврейского происхождения, не считают себя антисемитами и вряд ли могут считаться ими объективно. Однако власти ряда западных стран, включая, например, Германию, стремятся поставить знак равенства между непризнанием легитимности Израиля и антисемитизмом. Логика подобных рассуждений такова, что раз еврейский народ имеет право на свое государство, тот, кто его отрицает, является антисемитом и исповедует преступные идеи. Отсюда и запрет в ряде случаев, включая Германию, лозунга «from the river to the sea Palestine will be free» («от реки и до моря Палестина будет свободной»), предполагающего, как считается, ликвидацию государства Израиль.

Однако в правовых государствах, которых на Западе, кто бы что ни говорил, пока еще больше, чем где-либо, объективно сложно запретить пропалестинские демонстрации. Отсюда попытка, не запрещая их прямо, расставлять вокруг них своего рода «красные флажки», будь то в виде запрета на них лозунгов с призывами к уничтожению Израиля, символики ХАМАС и других атрибутов и идей, которые могут быть квалифицированы как антисемитские.

Но для большей части организаторов пропалестинских демонстраций это не является неразрешимой проблемой. Ведь мейнстримная позиция палестинского движения и его сторонников уже давно не предполагает ликвидации Израиля, но заключается в требовании признать независимое государство Палестина и прекратить оккупацию международно признанных за ней территорий.

Между Сциллой и Харибдой

При этом односторонняя борьба с реальным или мнимым антисемитизмом сегодня делает уязвимыми позиции самого западного истеблишмента, по крайней мере, его мейнстримной части.

Произраильским ястребам вроде воинственных американских республиканцев, нынешнего венгерского премьера Орбана и бывшего чешского президента Земана в этом смысле проще. Они поддерживают все, что делает Израиль, включая евреизацию Восточного Иерусалима и масштабирование еврейских поселений на палестинских территориях с перспективами полного выдавливания оттуда палестинцев.

Западному мейнстриму в этом отношении сложнее. Ведь официально и ЕС, и США признали необходимость решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств для двух народов и осуждают то, что идет вразрез с этим, включая строительство еврейских поселений и евреизацию Восточного Иерсалима. Еще недавно европейские страны, а иногда и США, руководствуясь этим, вводили санкции против еврейских поселений и экстремистских организаций и политиков, провоцирующих столкновения в Иерусалиме.

Действия правительства Нетаньяху, включающего в себя ультраправых фундаменталистских и националистических политиков, до недавнего времени вызывали растущую критику на Западе. И неудивительно, что на этом фоне он предпочитал строить тесные отношения с такими политиками, как индийский лидер Нарендра Моди или российский Владимир Путин. Фактически ультраправый израильский истеблишмент стал воспринимать Запад как «антисемитский» и переходить на антизападные позиции. А инициированная Нетаньяху судебная реформа, спровоцированные ею протесты и новая волна критики со стороны Запада стали апофеозом этой тенденции.

Атака ХАМАС внесла радикальные коррективы в такое отношение. На фоне ее кадров Израиль снова стал восприниматься как жертва, его враги как злодеи, а Нетаньяху — как глава государства, которому была объявлена война. Все это восприятие ударило не только по позициям Палестины, но и ее сторонников на Западе, которых стали выставлять экстремистами, забыв про ультраправое правительство Нетаньяху и еврейские экстремистские организации, на которые оно опирается.

Однако такая реактивная политика рано или поздно упрется в тупик. Ведь правительство Нетаньяху как минимум несет часть вины за эскалацию 7 октября, равно как и за неспособность предотвратить подобную атаку с массовыми жертвами среди своего населения. Фактически же, получается, что несмотря на всю критику его неизбирательных ударов по Газе, своей поддержкой Израиля западный истеблишмент развязывает руки именно экстремистскому правительству Нетаньяху. Это уже нанесло ущерб не только геополитическим интересам соответствующих стран, но и электоральным перспективам ряда их властей. Так в частности произошло с Байденом в США, утратившим поддержку сторонников Палестины (не приобретя при этом особой поддержки среди сионистов), а также с консерваторами в Великобритании, недавно проигравшими местные выборы в том числе по этой причине.

Придется искать баланс

О том, что европейскому истеблишменту не удастся спрятаться от серьезной дискуссии по этим вопросам за ярлыками, навешиваемыми на критиков его ближневосточной политики, свидетельствуют заявления фактического министра иностранных дел Европейского Союза Жозепа Борреля.

В конце 2023 и в начале 2024 года он подверг публичной критике свою коллегу, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за категоричную поддержку Израиля от имени всего Евросоюза. Боррель публично выступил с критикой визита фон дер Ляйен в Израиль, в ходе которого она поддержала это государство в войне против сектора Газа, при этом не призвав его к соблюдению международного права и минимизации жертв мирного населения. Не только он, но и ряд дипломатов ЕС тогда заявили, что глава Еврокомиссии выходит за пределы своих полномочий, а внешняя политика Евросоюза должна проводиться в соответствии с его руководящими принципами. К последним же относятся и поддержка решения двух государств, а также осуждение израильской оккупации и действий, провоцирующих эскалацию конфликта.

Боррель также написал серию статей об израильско-палестинском конфликте, в которых признал, что Европа разделена по отношению к нему. Он также указал на опасность для Европы противопоставлять себя значительной части мира, которая поддерживает Палестину, и подверг критике политику Нетаньяху, который отрицает решение о двух государствах и таким образом провоцирует войну.

Подобные противоречия сегодня присущи и американскому истеблишменту. Поддержка Байденом Израиля уже оттолкнула от него часть демократического электората, а также мусульманских избирателей, избравших его как меньшее зло в противостоянии с Трампом. Однако для Нетаньяху и его сторонников в США поддержка Байдена оказалась неудовлетворительной из-за той критики, которая раздается из Белого дома в адрес израильской операции в Газе. Более того, нынешняя администрация обвиняется сионистами чуть ли не в попустительстве антисемитизму, заслон которому решили поставить друзья Израиля в Конгрессе, приняв билль, максимально расширяющий определение этого понятия.

Но можно с уверенностью сказать, что принятием этого билля противоречия внутри американского общества по данному вопросу не удастся заглушить. И подтверждением этому стали угрозы Байдена прекратить поставки Израилю ряда вооружений, сделанные после одобрения Конгрессом пакета помощи Израилю. Требование к Израилю – остановить операцию в Рафахе.

Удастся ли Байдену таким образом вернуть симпатии тех, кого он оттолкнул своей поддержкой Израиля, и найти в этом вопросе некий баланс, покажет время. Но факт заключается в том, что западному истеблишменту придется искать баланс между борьбой с «антисемитизмом» и давлением на воинствующий сионизм, который сегодня по сути и является его причиной.