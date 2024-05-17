Президент России Владимир Путин прокомментировал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном размещении французских войск на территории Украины. На вопрос о том, как Москва может ответить на этот шаг, Путин отказался давать конкретные прогнозы.

«Вы сначала у него (президента Франции Эмманюэля Макрона - прим. ред.) получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — заметил российский лидер.

Путин также затронул вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий. Он подчеркнул, что решение должно принимать политическая и юридическая система самой Украины.

«Это вопрос оценки. Эту оценку, конечно, прежде всего должен дать Конституционный суд и вообще вся политическая система самой Украины», - сказал российский лидер.

Кроме того, президент России отметил, что текущие расходы РФ на оборону «некритичны, абсолютно нормальны». По его словам, некоторые эксперты считают, что их можно и повысить.

«Возможности бюджета позволяют», — добавил Путин.

Путин подчеркнул, что будущее человечества зависит от всех стран, а не только от России и Китая.

«То, что от России и Китая зависит будущее, — это отчасти [так]. Только отчасти так, потому что будущее человечества зависит от всего человечества. Но, разумеется, Китай и Россия — это важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться, и это наше развитие, безусловно, будет влиять на развитие всех партнеров на планете», — заявил Путин.