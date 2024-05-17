Евросовет заблокировал вещание ряда связанных с Россией СМИ на территории ЕС за пропаганду войны против Украины.

В решении Совета говорится, что Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета» «прямо или косвенно контролируются российским правительством».

Запрет на деятельность этих медиаресурсов ограниченный — им запрещено осуществлять лишь вещательные функции. При этом их сотрудники могут свободно брать интервью или проводить опросы.

Ранее доступ к вебсайту Voice of Europe был заблокирован в Чехии — власти страны утверждают, финансированием ресурса занимался Виктор Медведчук, пророссийский украинский политик, известный также как «кум Путина».

В Германии в прошлом месяце произошел политический скандал с участием политика из крайне правой партии AfD Петра Быстрона — его подозревали в сотрудничестве с Voice of Europe, а также в получении денег из РФ за «политическое влияние».

В декабре 2023 года ЕС приостановила вещание телеканалов «Спас» и «Царьград» в рамках очередного пакета санкций в отношении России.