В четверг в федеральный суд Манхэттена был подан иск против стартапа Lovo, занимающегося искусственным интеллектом. Пол Скай Лерман и Линнеа Сейдж обвинили компанию в незаконном копировании их голосов и использовании их без разрешения в технологии ИИ-озвучки.

В иске, поданном в формате коллективного иска, утверждается, что базирующаяся в Сан-Франциско компания Lovo продает ИИ-версии их голосов без разрешения, обманом получив у них образцы для компании. Актеры требуют возмещения ущерба в размере не менее $5 млн, обвиняя Lovo в мошенничестве, ложной рекламе и нарушении их прав на публичность.

Этот случай стал еще одним в череде крупных исков, в которых технологические компании обвиняются в неправомерном использовании контента, включая книги, новостные статьи и тексты песен, для работы генеративных ИИ-систем.

«Мы хотим убедиться, что это не случится с другими людьми. Мы не знаем, сколько людей из тысяч голосов, которые использует Lovo, знают, что их данные были использованы», — сказал Стив Коэн из компании Pollock Cohen, представляющий истцов, в интервью Reuters.

Согласно иску, Лерман и Сейдж были наняты на платформе фрилансеров Fiverr для выполнения работы по озвучке для анонимных клиентов. Лерману сообщили, что его голос будет использован только для «исследовательского проекта», а Сейдж сказали, что ее голос будет использоваться исключительно для «тестовых сценариев радиорекламы».

Однако позже Лерман услышал ИИ-версии своего голоса в видеороликах на YouTube о российской военной технике и в подкасте об «опасностях технологий ИИ», говорится в иске. Голос Сейдж использовался для озвучки рекламных материалов Lovo.

Позже Лерман узнал, что его клиент на Fiverr был сотрудником Lovo. Актеры выяснили, что Lovo продавала использование голоса Лермана под именем «Кайл Сноу», а голос Сейдж под именем «Салли Коулман». В ответ на письмо с требованием прекратить использование голосов компания заявила, что голоса актеров «непопулярны» и что их продажи «незначительны».

В жалобе также указано, что на сайте Lovo предлагаются имитации голосов знаменитостей под такими именами, как «Barack Yo Mama», «Mark Zuckerpunch» и «Cocoon O'Brien».