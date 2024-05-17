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Новый пирс в Газе принял груз
Центральное командование США объявило о доставке первых гуманитарных грузов через построенный американцами пирс в Газе
Новый пирс в Газе принял груз
Reuters / Others
17 мая 2024 г.

В пятницу грузовики с гуманитарной помощью начали движение через временный пирс, построенный США у берегов сектора Газа. Это и на фоне растущего международного давления на США и Израиль с целью доставки большего объема гуманитарной помощи в охваченную гуманитарным кризисом Газу.

Центральное командование ВС США сообщили, что грузовики с гуманитарной помощью начали съезжать на берег через пирс в 9 утра по местному времени. Плавучий пирс был предварительно собран американскими военными в израильском порту Ашдод и на этой неделе перевезен на берег Газы, где отсутствует собственная портовая инфраструктура.

Центральное командование отметило, что американские военнослужащие на берег не сходили.

Помощь является частью «постоянных международных усилий» и включает товары, пожертвованные рядом стран и гуманитарных организаций, говорится в сообщении. Помимо продуктов первой необходимости, были доставлены сотни палаток, предназначенных для людей, эвакуированных из Рафаха в район Аль-Маваси, который Израиль объявил гуманитарной зоной.

ООН в очередной раз прокомментировала, что конвои грузовиков, прибывающие по суше, являются «наиболее жизнеспособным, эффективным и действенным» методом доставки помощи в Газу.

«Чтобы предотвратить ужасы голода, мы должны использовать самый быстрый и очевидный путь, чтобы добраться до жителей Газы. А для этого нам нужен доступ по суше», - заявил представитель ООН Фархан Хак.

Поставки через южные контрольно-пропускные пункты Рафах и Керем Абу Салим были нарушены после захвата Газой контрольно-пропускного пункта Рафах в начале этого месяца. А конвои по маршруту через Западный берег были сорваны на этой неделе из-за нападений израильских поселенцев, протестующих против отправки помощи в Газу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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