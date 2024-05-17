Между формированиями ХАМАС и израильскими войсками в пятницу произошли ожесточенные бои в городе Джабалия на севере Газы. В Джабалии располагается крупный лагерь беженцев. Израильские военные вернулись в этот район около недели назад.

«Израиль сосредоточился на Джабалии, танки и самолеты уничтожают жилые кварталы, рынки, магазины, рестораны, все. Все это происходит на глазах у полуслепого мира», - сказал Айман Раджаб, житель западной части Джабалии.

«Позор всему миру. Тем временем американцы собираются принести нам немного еды», - сообщил Раджаб, отец четверых детей, агентству Reuters в переписке.

«Мы не хотим еды, мы хотим, чтобы эта война закончилась, и тогда мы сможем сами распоряжаться своей жизнью», — добавил он.

Израиль заявлял, что его войска «очистили» Джабалию несколько месяцев назад, но на прошлой неделе он заявил, что возвращает войска на север Газы.

Параллельно с боями в северной Джабалии в южной части Газы израильские военные ведут вторжение в Рафах, в результате чего сотни тысяч людей одновременно бегут сразу с двух концов эксклава.

БАПОР, главное агентство ООН по оказанию помощи палестинцам, заявило, что с начала военного наступления на Рафах 6 мая более 630 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Многие из них нашли убежище в Дейр-эль-Балахе, который сейчас невыносимо переполнен и находится в ужасных условиях», - добавили в агентстве.

Дейр-эль-Балах, расположенный на побережье к северу от Рафаха, - единственный город в Газе, который еще не подвергся нападению израильских войск.