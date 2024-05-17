Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором поддержало Бахрейнскую декларацию, принятую на 33-м саммите Лиги арабских государств.

«Мы приветствуем решения по палестинскому вопросу, содержащиеся в Бахрейнской декларации, принятой Лигой арабских государств 16 мая», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Турции выражается убеждение, что «эти решения будут способствовать прекращению резни, продолжающейся в Газе со стороны Израиля, и нахождению постоянного решения палестинской проблемы». При этом Анкара «ожидает конкретного вклада ООН и международного сообщества в реализацию этих предложений».

Бахрейнская декларация призывает к развертыванию миротворческих сил ООН на оккупированных палестинских территориях до воплощения в жизнь решения о создании двух государств. Документ также содержит требования немедленно прекратить израильскую агрессию в секторе Газа, полностью вывести израильские силы оттуда, снять блокаду эксклава и открыть все контрольно-пропускные пункты для доставки гуманитарной помощи.

Декларация отвергает насильственное перемещение палестинцев с Западного берега и сектора Газа, осуждает контроль Израилем КПП Рафах и поддерживает призыв президента Палестины Махмуда Аббаса созвать международную конференцию для реализации решения на основе двух государств.