Как минимум три российских самолета были уничтожены в результате ударов ВСУ по военному аэродрому «Бельбек» в аннексированном Крыму в ночь на 15 мая. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar и BlackSky. По фотографиям также можно судить об одном разрушенном и одном поврежденном здании.

Согласно материалу The New York Times уничтоженные самолеты — 2 истребителя МиГ-31 и один Су-27. В статье также утверждается о повреждении одного самолета и сильном повреждении топливного резервуара.

О потерях воздушной техники написали также российские провоенные телеграм-блоги «Осведомитель» и Grey Zone. Согласно их сообщениям, ВСУ ударили по аэродрому американскими ракетами ATACMS.

О ночной массированной атаке Крыма, в том числе бельбекского аэродрома, сообщалось утром 16 мая. Российское Минобороны тогда объявило о сбитии 10 ракет над полуостровом.

Аэрордром «Бельбек» уже становился целью ракетных атак ВСУ в январе этого года. Тогда, по словам ВСУ, было уничтожено как минимум три российских самолета. В Минобороны РФ эти потери не подтвердили.