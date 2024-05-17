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Украинец арестован за шпионаж в пользу Северной Кореи
Минюст США объявил об аресте украинца и американки, участвовавших в кибервойне на стороне Пхеньяна
Украинец арестован за шпионаж в пользу Северной Кореи
Reuters / Others
17 мая 2024 г.

Прокуратура США объявила, что украинец и американка были арестованы за содействие северокорейским хакерам. Эти хакеры выдавали себя за американцев и получали удаленную работу в более чем 300 американских компаниях.

Схема, которая принесла Северной Корее не менее 6,8 млн долларов, включала в себя попытки проникновения в правительственные учреждения США и кражу личных данных более 60 американцев.

Обвинения были предъявлены, в частности, 27-летнему Александру Диденко и 49-летней Кристине Мари Чапман. При этом Чапман была арестована в США и, по данным Минюста, ей грозит до 97 лет лишения свободы.

Украинец Александр Диденко задержан в Польше и ожидает экстрадиции. Его американское правосудие может приговорить к сроку до 67 лет.

Минюст подчеркнул, что действия заговорщиков принесли пользу Пхеньяну, обеспечив его доходами, а в некоторых случаях и служебной информацией.

Работникам удалось устроиться на работу в различные неназванные американские компании, «в том числе в пятерку крупнейших телевизионных сетей, технологическую компанию Кремниевой долины, аэрокосмическую и оборонную компанию, американского производителя автомобилей, розничный магазин класса люкс и американскую компанию, занимающуюся СМИ и развлечениями, все из которых входили в список Fortune 500».

За информацию о других участниках заговора было объявлено вознаграждение в размере $5 млн.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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