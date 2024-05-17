Иранская полиция объявила в пятницу, что арестовала более 250 человек, включая трех иностранцев, за пропаганду «сатанизма». Это произошло в городе Шахрияр, к западу от Тегерана, сообщают государственные СМИ.

«Информационный центр полиции объявил о выявлении <…> и повсеместном аресте членов сатанистской сети», - сообщило государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление полиции.

В четверг вечером полиция арестовала «146 мужчин и 115 женщин, которые находились в непристойном состоянии с эмблемами, знаками и символами сатанизма на одежде, голове, лице и волосах», говорится в заявлении. Среди задержанных — три гражданина неназванных стран Европы.

«В ходе рейда были изъяты символика сатанизма, алкогольные напитки и психоактивные вещества, а также 73 автомобиля», - говорится в заявлении полиции.

Рейды на так называемые «сатанистские» сборища - не редкость в этой стране. Зачастую они направлены на вечеринки или концерты с употреблением алкоголя, который в Иране практически полностью запрещен.

В июле 2009 года полиция сообщала об аресте трех человек в северо-западной провинции Ардебиль за «поклонение сатане». В мае того же года иранские СМИ сообщили, что 104 «сатаниста» были арестованы в ходе рейда на концерт в южном городе Шираз, где люди якобы пили алкоголь и «сосали кровь».

В 2007 году полиция арестовала 230 человек во время рейда на нелегальный рок-концерт в саду под Тегераном. Иранские власти неоднократно называли концерты рок-музыки «сатанинскими сборищами».