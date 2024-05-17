Украина отменит запрет на консульское обслуживание своих военнообязанных граждан, проживающих за границей. Об этом сообщает украинский МИД.

«С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, временно находящиеся за границей, будут иметь возможность обратиться за консульскими услугами», - говорится в сообщении ведомства.

Киев ввел временный запрет в апреле, сославшись на необходимость технической паузы для согласования с законодательством, пересматривающим правила мобилизации в армию.

Чтобы обратиться за услугами, например, за обновлением паспорта, теперь украинским мужчинам призывного возраста нужно будет иметь «актуальный военный документ».

Неожиданная приостановка вызвала критику со стороны украинцев за рубежом и некоторых законодателей. Некоторые военнослужащие поддержали его как справедливый шаг.

Украина испытывает острую нехватку войск и недавно приняла ряд законов, призванных помочь ВСУ получить подкрепление и решить проблему уклонения от призыва.

Сотни тысяч украинских мужчин призывного возраста живут за границей. По данным «Евростата», на январь 2024 года в странах ЕС проживало около 4,3 млн украинцев, из которых около 860 тыс. - взрослые мужчины.