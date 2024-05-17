В новом отчете, опубликованном на сайте Национальной академии разведки Турции (mia.edu.tr), рассматривается стратегия террористической организации ДАЕШ по созданию новой волны радикализации и террора через Центральную Азию с помощью своего подразделения «Хорасан» (ДАЕШ-Х).

Согласно отчету, после потери господства в Ираке и Сирии террористическая организация ДАЕШ обратилась к Афганистану, расположенному между такими державами, как Россия, Китай и Иран, где пытается привлечь новых боевиков.

Цель хорасанской структуры ДАЕШ – установить контроль над определенными районами в Афганистане и Пакистане, а также привлечь в свои ряды боевиков из Центральной Азии, особенно из Таджикистана и Узбекистана. При этом ДАЕШ-Х ведет эффективную пропаганду, используя риторику насилия для привлечения сторонников из других радикальных группировок.

В отчете указано, что демократическое устройство Турции и сохранение традиционных религиозных институтов являются серьезным препятствием для укоренения ДАЕШ и подобных экстремистских групп. В то же время подчеркивается важность коллективного подхода в борьбе с этой угрозой.

Турция занимает лидирующую роль в борьбе с ДАЕШ, из-за чего постоянно находится в поле зрения этой террористической организации. В документе акцентируется внимание на операциях турецких вооруженных сил «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», рассматривая их как часть комплексной борьбы не только против ДАЕШ, но и против создания «коридора террора» вдоль турецких границ. Турецкая армия отмечена как единственная, ведущая прямое противостояние с боевиками ДАЕШ.

После потери влияния в Ираке и Сирии, ДАЕШ пыталась возродиться через свое крыло «Хорасан», совершая теракты в Афганистане, Пакистане, Иране, Турции и России. Не сумев закрепиться вдоль турецкой границы, организация была вынуждена переместиться в Центральную Азию и Африку.

В отчете сообщается, что Турция провела 122 операции против террористической организации ДАЕШ только в 2023 году, в результате чего было задержано в общей сложности 426 террористов. Это не позволило организации сформировать эффективную структуру и создало трудности с вербовкой боевиков.

Документ рекомендует создать пул разведывательных данных о деятельности ДАЕШ и усилить координацию между соответствующими государственными органами. В отчете подчеркивается необходимость интеграции механизма борьбы с терроризмом для Афганистана и Пакистана с Организацией тюркских государств (ОТГ), а также разработки превентивных мер против миграционного и климатического кризисов, которые могут быть использованы террористическими организациями.

В отчете также рекомендуется определить всеобъемлющую дорожную карту для работы по дерадикализации и обеспечить преподавание религиозного образования институционализированными структурами в странах Центральной Азии.