Американские бизнесмены и миллиардеры создали группу в WhatsApp для формирования общественного мнения о войне Израиля в Газе. Они также призвали мэра Нью-Йорка использовать полицию для разгона палестинской акции протеста в Колумбийском университете.

О содержании чата в Whatsapp сообщила в четверг газета Washington Post. Группа была создана 12 октября, через несколько дней после неожиданного нападения ХАМАС на юг Израиля. Создатели группы преследовали цель «изменить мнение» об Израиле.

Среди бизнес-лидеров в группе были генеральный директор Starbucks Говард Шульц, генеральный директор и основатель компании Dell Майкл Делл и Джошуа Кушнер, финансист и брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Содержание чата было предоставлено газете неназванными людьми, имеющими к нему прямой доступ.

В прошлом месяце члены чата, включая выходца из Одессы миллиардера Леонида Блаватника, провели Zoom-звонок с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом в то время, когда в Колумбийском университете проходила пропалестинская акция. Участники чата обсуждали, как заплатить Адамсу в виде пожертвований и как бизнес-лидеры могут убедить ректора и попечителей Колумбийского университета разрешить мэру использовать полициию против протестующих.

Некоторые члены чата предложили оплатить услуги частных детективов, чтобы помочь полиции на протестах. По данным издания, один из участников чата написал, что такое предложение было принято мэром Адамсом. Полиция Нью-Йорка отрицает использование частных детективов для управления протестами.

1 мая более сотни студентов были арестованы, когда спецназовцы вошли в кампус и разогнали лагерь. Полиция использовала тогда автомобиль с мостовым механизмом, чтобы войти в здание университета.

Группа в WhatsApp насчитывала более 100 участников и называлась «Актуальные события Израиля». Она была создана магнатом недвижимости Барри Штернлихтом, который не был непосредственным участником чата, но участвовал в нем через своего сотрудника, который заявил, что задача группы - помочь «выиграть войну» за общественное мнение в США.

Ранее во время войны члены чата в частном порядке встречались с высокопоставленными бывшими и действующими чиновниками Израиля, в их числе —Нафтали Беннет, Бенни Ганц и посол в США Михаэль Герцог.

В ноябре создатель группы Штернлихт, как сообщается, запустил медиа-кампанию против ХАМАС стоимостью $50 млн заручившись помощью бизнес-магнатов. Недавно чат был закрыт сотрудником Штернлихта, который заявил, что цели группы выходят за рамки ее первоначальных задач.