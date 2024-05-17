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Как Иран помогает Индии в Центральной Азии
Индия заключила с Ираном соглашение о стратегическом развитии порта Чабахар. Американцы грозят Нью-Дели санкциями
Как Иран помогает Индии в Центральной Азии
AP / Others
17 мая 2024 г.

США предупредили о возможных санкциях в отношении любой страны, рассматривающей возможность заключения деловых сделок с Ираном. Это произошло спустя несколько часов после того, как Индия подписала 10-летний контракт на управление портом с Тегераном.

Индия заключила соглашение о развитии стратегически важного порта Чабахар, расположенного недалеко от границы Ирана с Пакистаном, в 2016 году. В понедельник был подписан договор об очередном этапе совместного развития. Министр судоходства Индии назвал это «историческим моментом в индийско-иранских связях».

Однако этот шаг может вызвать недовольство США, которые за последние три года ввели более 600 санкций против организаций, связанных с Ираном.

«Любая организация, рассматривающая возможность заключения деловых сделок с Ираном, должна осознавать потенциальные риски, которым она себя подвергает, и потенциальный риск санкций», -сказал на пресс-брифинге во вторник заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.

Он подчеркнул, что санкции США в отношении Ирана остаются в силе и Вашингтон продолжит их соблюдать.

Нью-Дели пока не комментировал это заявление.

Индия взяла на себя управление портом в конце 2018 года. Порт открыл транзитный маршрут для индийских товаров и продуктов в Афганистан и Центральную Азию, избегая сухопутного пути через Пакистан, с которым у Индии сложные отношения.

На данный момент, согласно официальным сообщениям, через порт Чабахар из Индии в Афганистан было отправлено 2,5 млн тонн пшеницы и 2 тыс. тонн бобовых. По словам министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша, в соответствии с соглашением индийская компания IPGL инвестирует в проект около $370 млн. Министр иностранных дел Индии Джайшанкар заявил, что сделка даст путь «еще более крупным инвестициям».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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