Мы сохраняем веру в потенциал развития подходов к региональным и глобальным проблемам, ориентированных на мир, безопасность и процветание в рамках взаимного уважения союзнических отношений и стратегического партнерства между Турцией и США. Об этом в ходе обращения по видеосвязи на панели в Нью-Йорке, приуроченной к 41-му маршу в честь Дня Турции, заявил руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун.

Алтун напомнил, что первый турецкий марш был организован в 1981 году в знак протеста против убийства турецких дипломатов террористической организацией АСАЛА. «Теперь это мероприятие укрепляет единство турецко-американского сообщества, которое вносит важный вклад в экономику и социокультурную жизнь США», — отметил он.

Подчеркнув роль Турции в предотвращении кризисов, от пандемии до украинского конфликта, Алтун указал на необходимость сотрудничества с США в палестинском вопросе: «Нападения Израиля на Палестину порождают глобальные проблемы, ослабляют веру в мир, устраняют доверие к международным ценностям».

«Прекращение поддержки террористических организаций - самое естественное ожидание Турции от своих союзников», — заявил глава управления. Он призвал к эффективному управлению проблемными вопросами в духе НАТО, напомнив, что «многостороннее сотрудничество союзников жизненно важно для безопасности, стабильности и мира».