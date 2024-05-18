ТУРЦИЯ
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Турция почтила память депортированных народов
МИД Турции выступил с заявлением по случаю 80-й годовщины депортации крымских татар и 160-й годовщины изгнания черкесов
Турция почтила память депортированных народов
МИД Турции / Others
18 мая 2024 г.

«С печалью и скорбью мы вспоминаем 80-ю годовщину депортации крымско-татарского народа Советским Союзом 18 мая 1944 года», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции.

«80 лет назад сотни тысяч крымских татар были насильственно выселены из своей родины и отправлены в трудовые лагеря в разных странах. Из-за бесчеловечных условий, которым они подверглись, многие пожилые, дети и женщины погибли. Несмотря на прошедшие 80 лет, права крымско-татарского народа так и не были восстановлены, а его страдания не прекратились. Незаконная аннексия Крыма открыла дверь новым страданиям», – указано в релизе.

В заявлении также подчеркивается, что Турция продолжит поддерживать крымских татар в сохранении их идентичности, обеспечении безопасности, благосостояния и благополучия.

В документе также упоминается изгнание черкесского народа. «Депортация черкесов – еще одна трагедия, которую Турция вспоминает с печалью. 160 лет назад, 21 мая, народы Кавказа были вынуждены покинуть родину в крайне тяжелых условиях, и многие люди погибли», – говорится в сообщении МИД.

«Мы разделяем боль крымских татар и братских народов Кавказа и с уважением чтим их память», – указано в документе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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