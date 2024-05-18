В ночь на 18 мая в Бишкеке во время беспорядков пострадали 29 иностранцев, сообщает Минздрав Кыргызстана.

По данным ведомства, в больницах остаются трое пострадавших. У одного из них – двойной перелом челюсти, у двоих других – сотрясение головного мозга. Их состояние оценивается как стабильное.

Стихийный протест начался из-за появления в сети видео драки, произошедшей 13 мая между кыргызстанцами и иностранцами в одном из столичных хостелов. Видео появилось в интернете 17 мая, и уже в тот же вечер у хостела собралась группа из сотни кыргызстанцев, намеренных «отомстить» иностранцам и требовать их привлечения к ответственности. Число протестующих быстро выросло до тысячи человек. Они перекрыли несколько улиц, разбили стекла и ворвались в студенческое общежитие.

Ближе к полуночи глава ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев сообщил, что по факту драки 13 мая задержаны трое подозреваемых, все они граждане Египта. Против них возбуждено уголовное дело. Позже появилось видеообращение с их извинениями перед «кыргызским народом». По словам Токтоналиева, кыргызстанцев лишь допрашивали в качестве свидетелей, и он призвал людей не реагировать на ложные слухи о якобы аресте граждан Кыргызстана и не поддаваться провокациям. Однако протесты продолжались. В итоге толпа была оцеплена, и ситуация взята под контроль.

Толпа разошлась только к рассвету после переговоров с активистами, спортсменами и главой ГУВД. Протестующие требовали наказания задержанных по всей строгости закона, ужесточения контроля над иностранцами и освобождения ранее задержанных участников митинга.

Глава госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что «в какой-то мере» считает требования протестующих правильными, и рассказал о работе по выдворению нелегальных мигрантов из страны.

На беспорядки отреагировали посольства Индии и Пакистана. Посольство Пакистана сообщило о ранениях студентов.

Посольство Индии заявило, что находится на связи с соотечественниками и рекомендует студентам не выходить на улицу.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил глубокую обеспокоенность положением пакистанских студентов в Бишкеке. Он поручил послу Пакистана оказать всю необходимую помощь и сообщил, что его офис поддерживает связь с посольством и следит за ситуацией, написал премьер в X.