Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции выступил с заявлением, опровергающим обвинения Израиля в адрес палестинского движения ХАМАС. Поводом стали видеозаписи, распространенные официальными израильскими аккаунтами, где, по их утверждениям, «члены ХАМАС в учреждении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) открыли огонь по гражданским лицам».

«Утверждение не соответствует действительности, — говорится в заявлении. — Оккупационные силы Израиля, атакующие гуманитарные организации и их сотрудников, распространяют видео вооруженных людей под предлогом, что это «члены ХАМАС», чтобы оправдать нападения».

В Центре пояснили: «Люди на упомянутых видео, вопреки утверждениям Израиля, являются теми, кто отвечает за обеспечение гуманитарной помощи БАПОР. Это сотрудники Народных комитетов защиты, созданных для поддержания порядка среди беженцев».

«На повязках у них написано «Народный комитет защиты». Ранее они проводили инспекции на рынках и охраняли гуманитарные грузы в Газе», — добавили в Центре, опровергнув также заявления об обстреле мирных жителей.

В Центре также отметили: утверждение о том, что на одном из видео вооруженный человек открыл огонь по учреждению БАПОР или по гражданским лицам в этом районе, также не соответствует действительности. При изучении видеозаписей было установлено, что человек пытался рассеять толпу и отдалить людей с территории без применения насилия.

Заявление Центра также подтверждает доклад ООН, в котором указано, что Израиль не предоставил доказательств связей сотрудников ООН с вооруженными группировками. Ранее спецдокладчик ООН по Палестине сообщала о гибели гуманитарных работников от рук Израиля в секторе Газа.