ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция опровергает обвинения Израиля против ХАМАС
Центр по борьбе с дезинформацией разъяснил ситуацию с видео, на котором якобы запечатлены бойцы ХАМАС, обстреливающие мирных жителей
Турция опровергает обвинения Израиля против ХАМАС
Центр по борьбе с дезинформацией установил: Израиль в очередной раз занимается манипуляцией / Others
18 мая 2024 г.

Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции выступил с заявлением, опровергающим обвинения Израиля в адрес палестинского движения ХАМАС. Поводом стали видеозаписи, распространенные официальными израильскими аккаунтами, где, по их утверждениям, «члены ХАМАС в учреждении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) открыли огонь по гражданским лицам».

«Утверждение не соответствует действительности, — говорится в заявлении. — Оккупационные силы Израиля, атакующие гуманитарные организации и их сотрудников, распространяют видео вооруженных людей под предлогом, что это «члены ХАМАС», чтобы оправдать нападения».

В Центре пояснили: «Люди на упомянутых видео, вопреки утверждениям Израиля, являются теми, кто отвечает за обеспечение гуманитарной помощи БАПОР. Это сотрудники Народных комитетов защиты, созданных для поддержания порядка среди беженцев».

«На повязках у них написано «Народный комитет защиты». Ранее они проводили инспекции на рынках и охраняли гуманитарные грузы в Газе», — добавили в Центре, опровергнув также заявления об обстреле мирных жителей.

В Центре также отметили: утверждение о том, что на одном из видео вооруженный человек открыл огонь по учреждению БАПОР или по гражданским лицам в этом районе, также не соответствует действительности. При изучении видеозаписей было установлено, что человек пытался рассеять толпу и отдалить людей с территории без применения насилия.

Заявление Центра также подтверждает доклад ООН, в котором указано, что Израиль не предоставил доказательств связей сотрудников ООН с вооруженными группировками. Ранее спецдокладчик ООН по Палестине сообщала о гибели гуманитарных работников от рук Израиля в секторе Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us