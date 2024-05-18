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Наводнение в Тюменской области
Паводок в Тюменской области РФ затопил более 3,2 тыс. приусадебных участков и 632 дома, сообщает МЧС России.
Наводнение в Тюменской области
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области / Others
18 мая 2024 г.

В результате паводка в Тюменской области затоплено более 3,2 тыс. приусадебных участков и 632 дома, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в пунктах временного размещения находятся 210 человек, включая 64 ребенка.

По информации регионального правительства, уровень воды в реке Ишим снизился за последние сутки во всех прибрежных населенных пунктах.

В освобожденных от воды населенных пунктах вдоль реки Ишим проводится дезинфекция. За последние сутки в Ишимском районе обработано 11 домов и 13 земельных участков. Всего дезинфицировано 99 домов и 62 земельных участка. С 8 апреля в регионе действует режим ЧС.

16 мая село Большой Карагай, расположенное в 300 км от Тюмени, затопило за 10 минут из-за прорыва дамбы. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что пожилых, детей, маломобильных граждан и животных эвакуировали заранее.

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана 16 мая сообщило, что паводковая вода из России продолжает поступать в Атыраускую область, вызывая повышение уровня реки Жайык (Урал).

По данным ведомства, уровень воды в реке Жайык в Атырау составляет 557 см, а в селе Махамбет Атырауской области — 995 см. Специалисты прогнозируют дальнейшее повышение уровня реки.

«Вода с территории РФ продолжает прибывать. Специалисты местного филиала «Казводхоза» продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод», — заявили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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