В социальной сети X президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал пост, посвященный 80-й годовщине депортации крымских татар из Крыма.

«Сегодня 80-я годовщина депортации крымских татар... С печалью вспоминаю это горестное событие, оторвавшее наших крымско-татарских братьев от их родной земли, причинившее великие страдания, боль от которых мы до сих пор чувствуем в наших сердцах», — написал турецкий лидер.

Глава государства почтил память погибших: «Молю Аллаха о милости для наших соотечественников, погибших в этой трагедии».

В своем посте президент Турции заверил, что Анкара будет и впредь отстаивать права крымских татар независимо от обстоятельств. «Как Турция, мы продолжим защищать права крымских татар при любых условиях, как тех, кто живет в Крыму, так и тех, кто был вынужден покинуть этот регион после оккупации», — подчеркнул Эрдоган.