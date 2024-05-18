ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган помянул жертв депортации крымских татар
Президент Турции выразил скорбь по погибшим во время выселения в 1944 году и пообещал впредь защищать права крымско-татарского народа
Президент Эрдоган помянул жертв депортации крымских татар
Президент Реджеп Тайип Эрдоган / Others
18 мая 2024 г.

В социальной сети X президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал пост, посвященный 80-й годовщине депортации крымских татар из Крыма.

«Сегодня 80-я годовщина депортации крымских татар... С печалью вспоминаю это горестное событие, оторвавшее наших крымско-татарских братьев от их родной земли, причинившее великие страдания, боль от которых мы до сих пор чувствуем в наших сердцах», — написал турецкий лидер.

Глава государства почтил память погибших: «Молю Аллаха о милости для наших соотечественников, погибших в этой трагедии».

В своем посте президент Турции заверил, что Анкара будет и впредь отстаивать права крымских татар независимо от обстоятельств. «Как Турция, мы продолжим защищать права крымских татар при любых условиях, как тех, кто живет в Крыму, так и тех, кто был вынужден покинуть этот регион после оккупации», — подчеркнул Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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