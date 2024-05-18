В Новороссийске загорелась подстанция «Кирилловская», в результате чего 26 тыс. человек остались без электричества. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Кравченко отметил, что причина пожара пока не установлена. По сообщениям российских телеграм-каналов местные жители сообщают, что ночью слышали звуки дронов. По данным отдела МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Электроснабжение домов постепенно восстанавливают. Кравченко обещает, что в ближайшее время электричество вернется в дома жителей.

Минобороны России не сообщало сегодня о беспилотниках над Краснодарским краем.

Накануне по данным оперативного штаба Краснодарского края два беспилотника пытались атаковать НПЗ в Туапсе. В результате падения одного из аппаратов на территории НПЗ возникло возгорание, которое тушили специальные службы. Местные жители слышали более 35 взрывов. По информации телеграм-каналов, был атакован морской порт.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже заявил, что украинские военные «безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска».

По его словам, средства ПВО подавили более 10 беспилотников и в результате их падения возникли локальные возгорания, которые были ликвидированы. Какие именно объекты пострадали, губернатор тогда не уточнил.