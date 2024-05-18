После массовых акций протеста в Новой Каледонии Верховный совет Франции объявил на острове военное положение.

Французские власти поручили военным охранять все стратегические объекты острова. Запрещены все демонстрации и акции, социальные сети заблокированы. Въезд журналистов на остров ограничен.

Беспорядки начались из-за изменений в закон о выборах, позволяющих голосовать на местных выборах французам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет.

Последний референдум о независимости, как и предыдущие, показал, что большинство жителей хотят остаться заморской территорией Франции. Однако, по утверждениям Парижа, извне подпитывается сильное движение за независимость.

Верховный комиссар Новой Каледонии Луи Ле Франк в пятницу объявил о жестких мерах в рамках чрезвычайного положения, введенного президентом Эммануэлем Макроном.

Французские вооруженные силы были направлены для защиты портов и аэропортов, а также для помощи местным полицейским.

Ле Франк заявил, что нарушение комендантского часа приведет к тюремному заключению сроком до шести месяцев и штрафу, призвав всех соблюдать правила и способствовать восстановлению порядка.

Несмотря на комендантский час, 14 мая вечером протесты продолжились. Столица острова Нумеа была окутана облаком черного дыма, протестующие подожгли спортивное сооружение. Также сообщалось о беспорядках в столичной тюрьме.

В пятницу премьер-министр Франции Габриэль Атталь встретился с парламентскими комитетами для обсуждения кризиса.

Новая Каледония — одна из важнейших заморских территорий Франции, расположенная в 20 тыс. км от Парижа. Это третий по величине производитель никеля в мире и центральный элемент плана президента Эммануэля Макрона по усилению влияния Парижа в Тихом океане.

Население архипелага составляет около 270 000 человек.