После массовых акций протеста в Новой Каледонии Верховный совет Франции объявил на острове военное положение.
Французские власти поручили военным охранять все стратегические объекты острова. Запрещены все демонстрации и акции, социальные сети заблокированы. Въезд журналистов на остров ограничен.
Беспорядки начались из-за изменений в закон о выборах, позволяющих голосовать на местных выборах французам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет.
Последний референдум о независимости, как и предыдущие, показал, что большинство жителей хотят остаться заморской территорией Франции. Однако, по утверждениям Парижа, извне подпитывается сильное движение за независимость.
Верховный комиссар Новой Каледонии Луи Ле Франк в пятницу объявил о жестких мерах в рамках чрезвычайного положения, введенного президентом Эммануэлем Макроном.
Французские вооруженные силы были направлены для защиты портов и аэропортов, а также для помощи местным полицейским.
Ле Франк заявил, что нарушение комендантского часа приведет к тюремному заключению сроком до шести месяцев и штрафу, призвав всех соблюдать правила и способствовать восстановлению порядка.
Несмотря на комендантский час, 14 мая вечером протесты продолжились. Столица острова Нумеа была окутана облаком черного дыма, протестующие подожгли спортивное сооружение. Также сообщалось о беспорядках в столичной тюрьме.
В пятницу премьер-министр Франции Габриэль Атталь встретился с парламентскими комитетами для обсуждения кризиса.
Новая Каледония — одна из важнейших заморских территорий Франции, расположенная в 20 тыс. км от Парижа. Это третий по величине производитель никеля в мире и центральный элемент плана президента Эммануэля Макрона по усилению влияния Парижа в Тихом океане.
Население архипелага составляет около 270 000 человек.