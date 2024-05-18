Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что 18 мая она наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», также известный как «закон об иноагентах». По ее словам, этот закон «по своей сути и духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и, таким образом, представляет собой препятствие на нашем европейском пути».

«Это вето юридически обосновано и сегодня будет внесено в Парламент», – сообщила Зурабишвили.

Она также добавила: «Этот закон нельзя улучшить и приукрасить, и это очень простое вето: этот закон нужно отменить».

Ранее парламент Грузии утвердил в третьем, окончательном, чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который называют аналогом российского закона об иностранных агентах. «За» документ проголосовали 84 депутата из 150 — представители «Грузинской мечты» и их союзники. 30 депутатов проголосовали «против».

Принятие закона потребует от организаций и гражданских групп регистрироваться «иностранными агентами», если они получают более 20% финансирования из-за рубежа. Инициаторы законопроекта утверждают, что он необходим для защиты Грузии от зарубежного финансирования протестов, радикальных партий и пропагандистских медиа. За нарушение закона будет предусмотрен крупный штраф. Авторы заявляют, что закон заимствован из американского, а не российского законодательства.

Оппозиция, включая сторонников партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», считает, что законопроект узаконит репрессии против гражданского общества, отдалит Грузию от Запада и приблизит к «поглощению Россией».

Евросоюз, который в декабре предоставил Грузии статус кандидата на вступление, заявил, что принятие закона несовместимо с ценностями ЕС и поставит под угрозу членство Грузии в этом объединении. В США также пригрозили, что Вашингтон может пересмотреть отношения с Грузией в связи с принятием спорного закона.

Против законопроекта выступают десятки тысяч граждан Грузии, которые уже более месяца выходят на улицы с флагами Грузии и Евросоюза, требуя не принимать «российский закон».