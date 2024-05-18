Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Россия усилит наступление на северо-востоке, и предупредил, что у Киева имеется только четверть необходимых средств ПВО для удержания линии фронта. Такое заявление он сделал в интервью AFP.

По данным агентства, 10 мая российские войска начали внезапное наступление в Харьковской области, что привело к крупнейшим территориальным завоеваниям за последние полтора года.

Зеленский сообщил, что российские войска продвинулись на 5–10 км вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы. Он также отметил, что активизация боевых действий в Харьковской области может быть «первой волной» более широкого наступления.

«Я не скажу, что это большой успех (для России), но мы должны быть трезвыми и понимать, что они продвигаются вглубь нашей территории», – сказал Зеленский, добавив, что ситуация в Харьковской области «контролируется», но «не стабилизируется».

Согласно данным Института изучения войны, с 9 по 15 мая российские войска захватили 278 кв. км. Это самый большой показатель с конца 2022 года.

Зеленский вновь призвал союзников поставить Украине больше средств ПВО и истребителей.

«Сегодня у нас есть около 25% того, что нам нужно для защиты Украины. Я говорю о ПВО», – сказал Зеленский. Он добавил, что Украине необходимо 120–130 истребителей F-16 или других современных самолетов, чтобы достичь «воздушного паритета» с Россией.

Обстрелы российскими войсками Харьковской области резко усилились 10 мая. В тот же день российские военные начали наступление, перейдя границу на ряде участков и попытавшись закрепиться в приграничных населенных пунктах на украинской территории. Американский Институт изучения войны предполагает, что это скорее попытка создать «буферную зону» на границе с Белгородской областью, чем захватить Харьков.

С начала наступления Украина эвакуировала почти 9 тыс. человек из приграничной зоны Харьковской области.

Президент России Владимир Путин во время визита в КНР заявил, что наступление на харьковском направлении направлено на создание буферной зоны и у России нет планов брать Харьков.