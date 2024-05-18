В субботу израильские войска и танки вошли в густонаселенные районы северной части сектора Газа, которые ранее обходили стороной в ходе более чем семимесячного вторжения, сообщили медики и местные жители

Израильские силы также захватили часть территории в южном городе Рафах, расположенном рядом с египетской границей, где скопилось множество перемещенных лиц. Наступление, начавшееся в этом месяце, вызвало беспокойство в Каире и Вашингтоне.

В этом месяце Израиль возобновил военные операции в части северного сектора Газа, где в январе было объявлено о завершении основных операций. В результате одного из ударов, по данным медиков, было убито 15 палестинцев и десятки ранены.

Министерство здравоохранения Газы и Служба гражданской защиты заявили, что получили десятки вызовов о возможных жертвах, но не могли провести поисковые операции из-за продолжающегося наземного наступления и воздушных бомбардировок.

«Сегодня самый сложный день в плане бомбардировок оккупантов: авиаудары и артиллерийские обстрелы практически не прекращаются», — сообщил Reuters один из жителей Ибрагим Халед.

В ходе атаки 7 октября в Израиле погибли 1 200 человек, 253 были взяты в плен. Около 125 человек до сих пор удерживаются в Газе.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с 7 октября в результате израильских ударов погибли не менее 35 386 палестинцев. Гуманитарные организации неоднократно предупреждали о массовом голоде и остром дефиците топлива и медицинских препаратов.

В Рафахе укрылись более миллиона перемещенных жителей Газы. UNRWA — агентство ООН по оказанию помощи палестинцам, сообщило, что более 630 000 человек покинули Рафах с начала наступления 6 мая.

Израиль утверждает, что оккупация Рафаха необходима для «ликвидации ХАМАС» и «обеспечения безопасности страны».