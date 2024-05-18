Польша вложит 10 млрд злотых (2,55 млрд долларов) в программу по охране восточной границы от растущей угрозы со стороны России и Беларуси, сообщил в субботу премьер-министр страны Дональд Туск.

«Мы решили инвестировать 10 млрд злотых в нашу безопасность, и прежде всего в безопасность восточной границы. Мы начинаем крупный проект по усилению безопасности границы, включая строительство системы укреплений, а также осуществление ландшафтных и экологических решений, которые сделают эту границу труднопроходимой для потенциального врага», – заявил Туск на пресс-конференции.

Туск не сообщил подробностей о характере будущих укреплений.

В 2021 году, после открытия беларускими властями туристических агентств на Ближнем Востоке, предлагающих новый маршрут в Европу, на границу Польши с Беларусью стали съезжаться мигранты, что, по мнению ЕС, создало кризис.

После вторжения России в Украину в 2022 году отношения стали еще более напряженными: Варшава увеличила расходы на оборону и обвинила Минск и Москву в попытках дестабилизировать Польшу.

Предыдущее правительство Польши построило забор на польско-беларуской границе длиной более 180 км и высотой 5,5 м для защиты от нелегальной миграции. Его дополняет система контролирующих камер и датчиков.

Ранее Туск объявил о планах по укреплению восточной границы, но без указания деталей.

Премьер Польши также сообщил, что в понедельник он будет обсуждать с Европейским инвестиционным банком возможность выделения финансирования в размере 500 млн злотых для спутникового компонента Европейской инициативы «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative) – общей системы ПВО, созданной Германией в 2022 году для усиления европейской противовоздушной обороны.