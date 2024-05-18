17 мая арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы ЮниКредит Банка, дочерней структуры итальянской банковской группы Unicredit. Были арестованы ценные бумаги, недвижимость и счета банка на сумму 462,7 млн евро.

ЮниКредит Банк входит в топ-20 крупнейших банков России по размеру активов и включен Центробанком в перечень системно значимых. Банк объявил о планах сократить российский бизнес вскоре после начала войны в Украине, но его российская дочерняя компания принесла UniCredit 890 млн евро прибыли в прошлом году, что составило почти 8% от доналоговой прибыли группы.

18 мая аналогичные меры были приняты в отношении двух немецких банков — Deutsche Bank и Commerzbank. У Deutsche Bank арестованы 100% долей в уставном капитале российской дочерней компании («Дойче Банк») и в ООО «Технологический центр Дойче Банка». Также под арест попали счета, ценные бумаги и недвижимое имущество на сумму 238,6 млн евро.

Commerzbank сократил свои активы в России в пять раз за два года, но к началу 2024 года все еще имел около 400 млн евро в РФ. Эти средства включают инвестиции в ценные бумаги, кредиты и наличные на счетах в ЦБ РФ.

Deutsche Bank сократил число сотрудников в России, в основном за счет закрытия IT-хаба, но прибыль на российском рынке в 2023 году была выше, чем в 2021 году.

В начале мая стало известно, что активы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase в России могут быть конфискованы по решению российского суда. Это решение, как сообщает агентство Reuters, было принято в апреле в ответ на иск от ВТБ, требующего возместить ущерб в размере 439,5 млн долларов. Данные средства были заморожены на счетах ВТБ в JPMorgan Chase в рамках американских санкций, связанных с российским вторжением в Украину.

JPMorgan Chase подал иск в американский суд, чтобы оспорить претензии ВТБ, ссылаясь на то, что действовал в рамках американского законодательства, и что, согласно соглашению между банками, имущественные споры должны решаться в суде Нью-Йорка. Банк опасается, что из-за решения российского суда активы могут быть арестованы и в других странах.

JPMorgan Chase заявляет, что сумма претензий значительно превышает стоимость его активов в России. Reuters отмечает, что среди этих активов — средства на банковских счетах, недвижимость и оргтехника.