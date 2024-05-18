По меньшей мере 50 человек погибли в результате сильных дождей и наводнений, обрушившихся на Афганистан, сообщили власти страны 18 мая.

Руководитель отдела информации и культуры провинции Гор Маулави Абдул Хай Заим отметил, что точное количество пострадавших из-за ливней, начавшихся в пятницу, пока неизвестно. Из-за непогоды в регионе перекрыты многие ключевые дороги.

Заим также сообщил, что в результате наводнения 2000 домов были полностью разрушены, 4000 частично повреждены и более 2000 магазинов оказались под водой в столице провинции, городе Фероз Кох.

24 тонны помощи, подготовленной Турецким Красным Полумесяцем и Управлением по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), были доставлены в Афганистан.

Гуманитарный груз включает в себя 2 000 одеял, 14 300 кг продуктов питания и 7 тонн медикаментов.

Отправленная из Турции помощь в ближайшие дни будет распределена среди афганских семей в провинциях Баглан, Тахар и Бадахшан, которые наиболее сильно пострадали от наводнения.

На прошлой неделе наводнения, вызванные проливными дождями, разрушили деревни на севере Афганистана, в результате чего погибли 315 человек и более 1600 получили ранения.

Это уже второе разрушительное наводнение в Афганистане за последние месяцы. В апреле в результате проливных дождей и последующего наводнения погибло более 70 человек, было повреждено около двух тысяч зданий, три мечети и четыре школы.

Стихийные бедствия привели к гибели сельскохозяйственных животных, причинен ущерб аграрному сектору, уничтожены большие площади посевных земель и дорожной инфраструктуры.