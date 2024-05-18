Римско-католическая церковь ужесточила правила рассмотрения необычных явлений для признания их чудесами. Теперь епископы больше не могут самостоятельно признавать сверхъестественное происхождение событий. Они обязаны консультироваться с верхушкой церкви в Ватикане.

По словам церковных иерархов, в последние годы возросло число сообщений о якобы «чудесах», которые на поверку оказывались мошенничеством.

Новый документ заменит предыдущие правила от 1978 года. В нем указано, что каждое сообщение о якобы сверхъестественном событии должно тщательно расследоваться командой священников.

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес подчеркнул, что в вопросах признания свидетельств о чудесах нужно проявлять крайнюю осторожность. По его словам, мошенники могут использовать доверчивость верующих ради выгоды, обретения власти, популярности или в иных личных целях.

Прихожане часто сообщают о видениях, в которых им «являются» Христос или святые, о слезящихся или кровоточащих изображениях Иисуса или Богородицы, «проявлении ликов» Христа или Мадонны на различных поверхностях, от древесины до жареного хлеба, и прочих событиях, которые считают чудесными. С появлением социальных сетей таких сообщений стало значительно больше.

Официальное признание события чудом случается редко. Рассмотрение свидетельств Святым престолом может длиться десятилетиями. Например, якобы сверхъестественные явления Девы Марии в Амстердаме в 1940-х и 1950-х годах рассматривались Ватиканом около 70 лет, пока в 2020 году церковь не вынесла вердикт, что чуда не было.

Некоторые свидетельства, такие как предполагаемые явления Богородицы в боснийском селе Меджугорье, до сих пор находятся на рассмотрении Ватикана.