ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Анкаре ответили на оскорбительные сообщения МИД Израиля
МИД Турции ответил на оскорбительные сообщения министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца в адрес президента Турции фотографиями из книги «Доказательства» агентства «Анадолу», запечатлевшими жертвы среди мирных жителей сектора Газа
В Анкаре ответили на оскорбительные сообщения МИД Израиля
Фотографии из книги «Доказательства» агентства «Анадолу» / Others
18 мая 2024 г.

В ответ на обвинения со стороны министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца МИД Турции опубликовал в социальной сети шокирующие фотографии из Газы, сделанные фотографами агентства «Анадолу».

«Наш ответ министру иностранных дел Израиля Кацу, представителю правительства Израиля, обвиняемому в геноциде», — подписало турецкое внешнеполитическое ведомство публикацию со снимками из книги агентства «Доказательства».

На фото - погибшие дети, раненые мирные жители, несущие окровавленные тела, а также массовые захоронения жертв израильских ударов по сектору Газа.

Эта публикация стала ответом на пост Исраэля Каца в социальной сети, направленный против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us