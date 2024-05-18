В ответ на обвинения со стороны министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца МИД Турции опубликовал в социальной сети шокирующие фотографии из Газы, сделанные фотографами агентства «Анадолу».

«Наш ответ министру иностранных дел Израиля Кацу, представителю правительства Израиля, обвиняемому в геноциде», — подписало турецкое внешнеполитическое ведомство публикацию со снимками из книги агентства «Доказательства».

На фото - погибшие дети, раненые мирные жители, несущие окровавленные тела, а также массовые захоронения жертв израильских ударов по сектору Газа.

Эта публикация стала ответом на пост Исраэля Каца в социальной сети, направленный против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.