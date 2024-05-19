В ночь на 19 мая Минобороны России заявило о сбитии девяти ракет ATACMS и 61 дрона над аннексированным Крымом и другими регионами. Ведомство уточнило, что все девять ракет были уничтожены над Крымом, где также был сбит один беспилотник. Еще три дрона сбили над Белгородской областью, остальные 57 — над Краснодарским краем.

Назначенный РФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке в городе и работе ПВО, в результате которой движение по Крымскому мосту было приостановлено примерно на час. По его словам, атаку отразили, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В Краснодарском крае один из дронов упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. В Кущевском районе после падения одного из беспилотников возник пожар, который не затронул территорию населенных пунктов, пострадавших нет.

Также стало известно, что Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников. «Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», — сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. По его словам, на территории НПЗ упали шесть дронов, начиненных поражающими элементами.

Труднев отметил: «После прилетов завод остановлен, сейчас проводятся следственные мероприятия. Пострадавших нет, все службы отработали на отлично». Он добавил, что на территории предприятия есть видимые разрушения, и минеры осматривают территорию для обеспечения безопасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Петровка дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство, пострадали два человека. В селе Малое Городище из-за атаки дрона загорелась кровля храма Сергия Радонежского, пострадавших нет.

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг сообщения об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу, заявив, что взрыв произошел из-за пиротехники.

Назначенный РФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский беспилотник атаковал микроавтобус с гражданскими, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения. «В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — написал Сальдо в Telegram-канале, уточнив, что микроавтобус вез рабочих на уборку клубники.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российские регионы часто подвергаются обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. Украина, как правило, не комментирует эти сообщения. Также с начала года значительно возросла интенсивность атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.