Ночью на 19 мая Военно-морские силы Украины сообщили о потоплении морского тральщика Черноморского флота РФ проекта 266-М «Ковровец».

«Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины уничтожен морской тральщик «Ковровец», — также говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Тральщик — это корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также проведение кораблей через минные заграждения.

«Ковровец» отличался от советских предшественников более совершенным оборудованием по поиску и уничтожению мин, а также пониженным акустическим полем. Его длина составляла 61 метр, а экипаж насчитывал почти 70 человек.

Надо сказать, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киеву удалось нанести чувствительный урон Черноморскому флоту РФ. Было потоплено несколько кораблей и одна подводная лодка.

Несмотря на отсутствие собственного флота, Украине удалось нанести значительный ущерб Черномоскому флоту, используя безэкипажные дроны и ракеты, в том числе потопив флагманский крейсер «Москва».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.