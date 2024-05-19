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Черноморский флот продолжает редеть
Военно-морские силы Украины отчитались о поражении морского тральщика Черноморского флота РФ «Ковровец» ночью 19 мая
Черноморский флот продолжает редеть
«Ковровец» / Фото: Минобороны РФ / Others
19 мая 2024 г.

Ночью на 19 мая Военно-морские силы Украины сообщили о потоплении морского тральщика Черноморского флота РФ проекта 266-М «Ковровец».

«Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины уничтожен морской тральщик «Ковровец», — также говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Тральщик — это корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также проведение кораблей через минные заграждения.

«Ковровец» отличался от советских предшественников более совершенным оборудованием по поиску и уничтожению мин, а также пониженным акустическим полем. Его длина составляла 61 метр, а экипаж насчитывал почти 70 человек.

Надо сказать, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киеву удалось нанести чувствительный урон Черноморскому флоту РФ. Было потоплено несколько кораблей и одна подводная лодка.

Несмотря на отсутствие собственного флота, Украине удалось нанести значительный ущерб Черномоскому флоту, используя безэкипажные дроны и ракеты, в том числе потопив флагманский крейсер «Москва».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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