Французская полиция пытается восстановить порядок в Новой Каледонии после нескольких дней смертоносных протестов, вызванных конституционной поправкой о праве голоса на выборах. Протесты коренного населения – канаков – вылились в сооружение баррикад, поджоги и перестрелки с силами правопорядка.

Более 600 силовиков были задействованы для расчистки около 60 баррикад на 60-километровой трассе в столицу Нумеа от аэропорта. Авиакомпании приостановили рейсы, в ходе беспорядков были сожжены предприятия, машины, магазины. Доступ к медикаментам и продовольствию был перекрыт из-за баррикад. Верховный комиссар Новой Каледонии пообещал «восстановить республиканский порядок».

«С силами, которые у меня есть, мы сможем восстановить республиканский порядок», — заявил Луи Ле Франк.

В ходе беспорядков погибли шесть человек, в том числе трое канаков и двое полицейских. Столкновения между группировками в Каала-Гомене унесли жизнь еще одного человека.

Споры разгорелись из-за поправки, разрешающей французам прожившим в Новой Каледонии не менее 10 лет участвовать в провинциальных выборах. Канаки опасаются, что это приведет к увеличению французского влияния и снижению электорального веса местного населения.

Последний референдум о независимости, как и предыдущие, показал, что большинство жителей хотят остаться в составе Франции. Однако, по утверждениям Парижа, сильное движение за независимость подпитывается извне. В частности, глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во вмешательстве в ситуацию в Новой Каледонии. По его утверждению, Баку поддерживает политические движения, выступающие за независимость от Франции.

Баку обвинения резко отвергает. Вместо этого МИД Азербайджана призвал Париж «вспомнить историю преступлений» против коренных народов в «рамках колониальной политики страны», а «также зверские убийства миллионов невинных людей».