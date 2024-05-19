В результате утреннего удара 19 мая по Харьковскому району погибли по меньшей мере четыре человека, сообщают глава ОГА Олег Синегубов и глава Малоданиловской территориальной общины Александр Гололобов.

«На эту минуту известно о четырех погибших гражданских», — заявил Синегубов. По меньшей мере восемь человек получили ранения. Гололобов уточнил, что предварительно пять человек погибли в результате обстрела общественного объекта.

Все раненые были доставлены в больницы. Обстрел произошел на территории, где отдыхали местные жители. На момент удара тревога в области продолжалась уже около восьми часов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прифронтовые регионы регулярно подвергаются обстрелам, что приводит к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. Харьков является одним из городов, наиболее остро ощутивших на себе тяжесть военных действий.