Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распространил обращение по случаю Дня памяти Ататюрка и праздника молодежи и спорта, который отмечается в стране 19 мая.

В своем послании глава государства подчеркнул историческое значение событий 19 мая 1919 года, ознаменовавших начало Освободительной войны турецкого народа под руководством основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Эрдоган назвал эту дату «первым камнем, заложенным в фундамент построения сильной Турции».

«Эта дата символизирует искру независимости и будущих устремлений, зажженную во всех уголках нашей страны против вражеской оккупации. Общенациональная борьба, которая началась в Самсуне, распространилась по всей Анатолии, достигнув пика в Амасье, Эрзуруме, Сивасе и, в конечном итоге, в Анкаре», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган акцентировал важность сохранения приверженности «духу 19 мая», назвав его «величайшим достоянием» Турции, необходимым для решения современных задач. «Наша борьба за развитие, рост и расширение прав и возможностей может продолжаться только при условии верности сути, принципам, идеалам и целям 19 мая», — подчеркнул президент.

19 мая 1919 года Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед молодежью в Самсуне, объявив мобилизацию для борьбы с интервентами, захватившими часть территории страны. Это обращение положило начало национально-освободительной войне, ознаменовавшей создание Турецкой Республики. Позже этот день был назван Днем молодежи.