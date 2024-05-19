По меньшей мере 31 человек погиб в результате ночного израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат в Газе. Удар около 3 часов ночи полностью разрушил трехэтажное здание. Представитель гражданской обороны Махмуд Бассал сообщил, что команды продолжают разбирать завалы в поисках выживших. Первоначально сообщалось о 20 погибших, но число жертв росло в течение дня.

Израильские удары по густонаселенному лагерю Нусейрат уже не раз приводили к многочисленным жертвам среди гражданского населения. В марте в результате одного удара по трехэтажному зданию погибли 27 палестинцев, а несколько дней спустя 30 человек погибли при ударе по дому, где укрывались перемещенные люди. Более 100 человек погибли в лагере Нусейрат в октябре, что организация Human Rights Watch назвала возможным военным преступлением.

О ночных авиаударах и обстрелах сообщалось и в других частях эксклава, включая южный город Рафах. С начала войны 7 октября по меньшей мере 35 386 палестинцев были убиты и 79 366 ранены, сообщает Министерство здравоохранения Газы. Тысячи людей числятся погребенными под завалами разрушенных зданий по всему сектору.

Удары также были нанесены по району больницы «Камаль Адван» в Бейт-Лахии на севере сектора Газа, что привело к риску прекращения работы больницы из-за продолжающихся атак.

Около 300 домов были разрушены в лагере Джабалия с начала операции израильских войск в этом месяце. Десятки людей числятся пропавшими без вести, они предположительно находятся под завалами. Израильские танки вошли в лагерь в середине мая, разбросав листовки с надписью «Мы идем».

Трое человек погибли и несколько ранены в городе Газа при ударе по школе, где укрывались перемещенные жители. В районе Эт-Туффах погибли еще трое и семеро получили ранения. Рафах подвергся атакам с различных направлений, включая обстрелы и удары с кораблей.

Около 800 000 человек бежали из Рафаха с момента приказа об эвакуации 6 мая. Израильское вторжение на город, который стал прибежищем для более миллиона человек, является частью «финальной операции» по «полному разрушению» сектора Газа, заявили в четверг в Международном суде ООН в ходе рассмотрения дела о геноциде в Гааге.

Палестинцы, бежавшие из Рафаха в Эль-Маваси, живут в ужасных условиях, не имея доступа к питьевой воде и нормальному жилью. Немногочисленные оставшиеся больницы Газы предупредили, что прекратят работу, если не получат срочно необходимое топливо.

Закрытие Израилем пограничного перехода Рафах отрезало сектор от поставок продовольствия, топлива и гуманитарной помощи, а также не позволяет пострадавшим получить лечение за границей. Американский врач Адам Хамави остался в Газе, несмотря на эвакуацию своих коллег. «Мы старались предоставить помощь на пределе наших возможностей», — сказал доктор Хамави, добавив, что покинуть Газу теперь сложно из-за закрытия перехода.