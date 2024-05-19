Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости вмешательства нерегиональных стран в дела региона. Об этом он рассказал на церемонии открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз с участием президента Ирана Ибрагима Раиси.

«Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы», — заявил Алиев.

Он подчеркнул, что вопросы региона должны решаться при непосредственном участии стран, которые здесь находятся. Алиев отметил, что для Армении, надеявшейся на поддержку стран, расположенных далеко от региона, результат оказался не столь приятным: «Государства региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств».

Азербайджанский президент также сообщил о положительных результатах процесса определения границ между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду на возможное подписание мирного соглашения. Он приветствовал поддержку Ирана в этом вопросе, отметив, что будущее развитие ирано-азербайджанских связей будет позитивным.

«Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы. Никто не может встать между нами. Эти усилия тщетны, и сегодняшней церемонией мы еще раз доказываем это», — заявил Алиев, поблагодарив иранских специалистов и рабочих за участие в строительстве гидроузлов.

Президент также подчеркнул, что «ирано-азербайджанская дружба и братство» являются «важным фактором стабильности и укрепления безопасности в регионе». «Во всех международных организациях, членами которых мы являемся, мы поддерживаем друг друга и будем делать это и впредь», — заверил глава Азербайджана.