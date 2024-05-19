В Нью-Йорке полиция жестко разогнала пропалестинский митинг. Демонстранты собрались в районе Бэй-Ридж, где проживает большая мусульманская община, включая людей палестинского и йеменского происхождения. Мирная акция, приуроченная к Накбе — этнической чистке сотен тысяч палестинцев в 1948 году — продолжалась несколько часов под наблюдением полиции.

«Протестующие начали шествие по улице, и вскоре нью-йоркская полиция ворвалась с соседней улицы и стала хватать людей наугад. Их повалили на землю, и зачастую сразу несколько офицеров наносили им удары, били по верхней части тела и по голове. Во время шествия были несколько волн арестов, хотя марш был мирным», — рассказала журналистка Кэти Смит.

По ее словам, местное сообщество было «возмущено» чрезмерным применением силы, учитывая, что в Бэй-Ридже более десяти лет проходили пропалестинские демонстрации без такого жестокого полицейского реагирования в Бэй-Ридже. Местные источники сообщают как минимум о десятке арестованных.

На видео с места событий можно увидеть, как полиция таскает демонстрантов, а также насильно загоняет группу арестованных протестующих в наручниках в фургон. В это время толпа призывает силы правопорядка остановиться.

Акция была приурочена к 76-й годовщине «Накбы» - насильственного изгнания палестинцев в 1948 году. В Вашингтоне также прошел митинг, где скандировали «Свободу Палестине» и обвиняли Джо Байдена в соучастии в геноциде, передает корреспондент Al Jazeera.

Мохамад Хабех из правозащитной группы «Американские мусульмане за Палестину» сказал, что члены сообщества пытаются просвещать людей о происходящем израильско-палестинском конфликте. «Мы видим, как выделяется карт-бланш израильской военной машине», — отметил он.

Полиция Нью-Йорка ранее произвела сотни арестов на пропалестинских акциях с требованием прекратить войну в секторе Газа, в том числе во время массовой облавы в кампусе Колумбийского университета в начале мая. В субботу несколько сотен человек, включая еврейских демонстрантов, также протестовали в Вашингтоне под дождем, отмечая 76-ю годовщину Накбы.

Ранее в этом месяце президент Джо Байден приостановил поставку около 3500 мощных авиабомб Израилю на фоне операции израильских военных в пограничном Рафахе и других районах осажденного сектора Газа. Однако Байден пообещал, что поставки оружия Израилю не прекратятся полностью. В настоящий момент также продвигается выделение еврейскому государству нового пакета помощи на 1 млрд долларов, несмотря на растущее международное осуждение.