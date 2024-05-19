Президент США Джо Байден выступил с напутственной речью в Морхаус-колледже, историческом учебном заведении, где традиционно сильны позиции чернокожих молодых людей. Колледж сыграл важную роль в образовании афроамериканцев и подготовке лидеров, таких как Мартин Лютер Кинг-младший. Его выступление, направленное на укрепление связей с молодыми афроамериканцами, встретило как аплодисменты, так и протесты. Некоторые студенты отвернулись от президента из-за его поддержки Израиля в смертоносной войне в секторе Газа.

«В Газе гуманитарный кризис, поэтому я призвал к немедленному прекращению огня, — сказал Байден под аплодисменты части присутствующих, добавив, — «я знаю, что это злит и разочаровывает многих из вас, включая членов моей семьи».

Несмотря на протесты, серьезных помех выступлению Байдена не возникло, хотя несколько студентов развернули свои стулья спинами к нему, один из зрителей поднял палестинский флаг, а другой встал и отвернулся, подняв кулак.

Президент также произнес традиционные слова напутствия: «Образование делает вас свободными. А образование в Морхаусе делает вас бесстрашными». Некоторые выпускники пришли на церемонию в куфиях — черно-белых головных платках, символизирующих солидарность с палестинской борьбой.

Лучший выпускник колледжа ДиЭнджело Джеремия Флетчер призвал к немедленному прекращению огня: «Моя позиция как человека из Морхауса, нет, как человека — призвать к немедленному и постоянному прекращению огня в секторе Газа». Байден был замечен аплодирующим этому заявлению.

Ранее некоторые студенты и сотрудники Морхауса призывали отозвать приглашение президента в учебное заведение из-за его поддержки Израиля.

Многие чернокожие мужчины разочарованы своими экономическими перспективами и прогрессом в решении таких проблем, как студенческие займы и реформа уголовного правосудия. Некоторые студенты проводят параллели между положением палестинцев и историческим опытом режима апартеида в Южной Африке и эпохой сегрегации в США, что мотивировало протесты предыдущих поколений.

В отличие от бурных протестов в других университетах, в Морхаусе ситуация была относительно спокойной. Согласно опросам, поддержка Байдена среди молодых избирателей и афроамериканцев снижается, что делает такие выступления важными для его предвыборной кампании.

Ранее администрация Байдена задержала поставки 3500 авиабомб в Израиль. Белый дом пытается оказать давление на Тель-Авив, чтобы тот отказался от вторжения в Рафах, где укрываются сотни тысяч вынужденных переселенцев из других частей Газы.

Вместе с тем Байден пообещал, что поставки оружия Израилю не прекратятся полностью. В настоящий момент также продвигается выделение еврейскому государству нового пакета помощи на 1 млрд долларов, несмотря на растущее международное осуждение действий Израиля в Газе.

Тем временем угрозы Байдена приостановить поставку авиабомб не возымели эффекта: Израиль продолжает свое смертоносное наступление в Рафахе, Джабалии, Нусейрате и Хан-Юнусе. Закрытие Израилем пограничного перехода Рафах также отрезало сектор от поставок продовольствия, топлива и гуманитарной помощи, а также не позволяет пострадавшим получить лечение за границей.

С начала войны 7 октября в палестинском эксклаве по меньшей мере 35 386 палестинцев были убиты и 79 366 ранены, сообщает Министерство здравоохранения Газы.