Министерство иностранных дел Турции отреагировало на инцидент с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси.

«Мы с печалью следим за развитием событий, связанных с авиакатастрофой, произошедшей сегодня, 19 мая, в Иране. Мы желаем, чтобы иранские чиновники, в том числе президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, были в целости и сохранности, и выражаем соболезнования дружественному иранскому народу», — говорится в заявлении МИД Турции.

Также в МИД добавили, что «предпринимаются меры для оказания всесторонней поддержки поисково-спасательным операциям».

Напомним, ранее министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил, что вертолет с Раиси на борту совершил «жесткую посадку» около города Верзеган из-за тумана. На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

По данным иранского общества Красного Полумесяца, не менее 40 спасательных бригад ведут поиски пропавшего вертолета президента в условиях плохой погоды.