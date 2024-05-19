Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе украинские силы укрепили свои позиции на Харьковщине, несмотря на попытки российских войск растянуть оборонительные линии Украины.

«Сегодня, как ежедневно, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий – всей линии защиты. Был доклад главкома – генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах», — рассказал Зеленский.

По словам президента Украины результатами всей недели является то, что украинские силы имеют «более прочные позиции» на Харьковщине. Зеленский заверил, что украинские силы эффективно противодействуют российским войскам на Донецких направлениях – в частности, в районах города Часов Яр и других. Он также заметил, что россияне не достигли своей задачи – растянуть украинские силы и «этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины».

Зеленский также повторил важность поставок систем ПВО для защиты украинских городов. «Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию», — заявил Зеленский, добавив, что системы ПВО для других городов Украины и достаточный объем поддержки украинских войск на передовой обеспечат проигрыш России.

Заявления Зеленского последовали после новостей об очередных российских ударах по Харькову и области, которые привели к гибели по меньшей мере 6 человек и ранениям 16, а также к гибели 5 гражданских в Купянском районе.

Ранее, 14 мая, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Зеленский подчеркнул необходимость поставки двух систем Patriot для Харькова и Харьковской области.