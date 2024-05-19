Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в социальной сети сообщение о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиан и другие официальные лица.

«Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Ирана, мой брат господин Ибрагим Раиси и его делегация потерпели аварию на вертолете. От имени Турецкой Республики, я хотел бы выразить, что мы внимательно следим за инцидентом в полном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать всю необходимую поддержку», — написал турецкий лидер в соцсетях.

Президент Эрдоган также отметил: «От имени своей страны я выражаю сожаления соседнему, дружественному и братскому иранскому народу и правительству и надеюсь на скорейшее получение хороших новостей от господина Раиси и его делегации».

Напомним, что 19 мая стало известно о «жесткой посадке» вертолета с Раиси на борту около города Верзеган из-за тумана. На борту также находились глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, но пока безуспешно.

Иран запросил у Турции вертолет с системой ночного видения. «Иран по линии МИД запросил у нашей страны поисково-спасательный вертолет, оборудованный системой ночного видения», — сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции в X (Твиттер).

Кроме того, Турция направила в Иран группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках президентского вертолета и шесть транспортных средств.

Помимо этого, стало известно, что Турция предоставит Ирану беспилотник. В Министерстве национальной обороны сообщили, что для участия в поисково-спасательных операциях вертолета президента Ирана и его делегации были предоставлены 1 беспилотный летательный аппарат Akıncı и 1 вертолет типа Cougar со способностью ночного видения.