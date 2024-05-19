Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, отвергающим так называемые «понтийские претензии» греческих крайне правых групп.

«Претензии крайне правых групп в Греции относительно «Понтийского государства», выдвинутые в 1994 году через 75 лет после 19 мая 1919 года, которую мы считаем началом нашей Войны за независимость, с использованием популистской риторики, не имеют под собой оснований», — говорится в заявлении.

«Понт» — это всего лишь определение, оставшееся с античных времен. Активность понтийского движения, появившаяся в конце XIX века, является продолжением плана «великой идеи» Греции», — указывает турецкое внешнеполитическое ведомство.

В МИД добавили, что это не что иное, как «эксплуатация необоснованных утверждений о событиях исторического процесса, приведших к обмену турецким и греческим населением».

«Цель этих утверждений — нанести ущерб турецко-греческим отношениям и поставить в затруднительное положение благоразумную часть греческой политики», — подчеркивается в заявлении.

В МИД Турции отметили «положительную динамику» в двусторонних отношениях с Грецией в последнее время. «Мы ожидаем от греческого правительства четкой позиции против усилий некоторых безответственных политиков, направленных на то, чтобы помешать будущим поколениям жить в мире и спокойствии», — оповещается в документе.