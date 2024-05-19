Подозреваемый в попытке покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, возможно, действовал не как «волк-одиночка», как предполагалось ранее, заявил в воскресенье министр внутренних дел Матуш Шутай-Эсток. Спецслужбы пытаются разобраться в нападении, вызвавшем шок по всей Европе.

Непосредственной угрозы жизни Фицо больше нет, но его состояние все еще остается серьезным после того, как в среду он получил четыре огнестрельных ранения. Это стало первой крупной попыткой покушения на европейского политического лидера более чем за 20 лет.

Инцидент указал на глубокую поляризацию в обществе Словакии с населением 5,4 млн человек. Министр сообщил, что была создана следственная группа, которая рассмотрит, действовал ли подозреваемый в составе организованной группы или в одиночку.

Одним из факторов, указывающих на причастность других лиц, было то, что интернет-активность подозреваемого была стерта через два часа после попытки покушения, но не самим подозреваемым и, вероятно, не его женой. Это указывает на то, что «преступление могло быть совершено определенной группой людей», сказал Шутай-Эсток на пресс-конференции.

Ранее в воскресенье вице-премьер Роберт Калинак заявил, что жизнь Фицо больше не находится в непосредственной опасности, хотя его состояние все еще слишком серьезное, чтобы его можно было перевезти в больницу в столице Братиславе. «Худшее, чего мы опасались, не произошло, по крайней мере, на данный момент, — сказал Калинак на пресс-конференции у больницы в центральном словацком городе Банска-Бистрица, где лечится Фицо. Мы все немного успокоились. — Мы говорили, что хотим подобраться к положительному прогнозу, и я считаю, что мы сделали шаг к этому».

В субботу Специализированный уголовный суд Словакии отправил под арест Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на убийство премьер-министра Роберта Фицо. Местные СМИ сообщают, что подозреваемый — 71-летний бывший охранник торгового центра и автор трех сборников стихов. Никаких официальных заявлений от подозреваемого или его адвоката не поступало.

В четверг глава МВД Словакии заявил, что подозреваемый был возмущен политикой правительства в отношении Украины. Правительство Фицо прекратило официальную военную поддержку Украины и заняло более пророссийскую позицию по конфликту, чем большинство партнеров по Европейскому Союзу.

Правительство заявило, что он радикализировался после того, как соратник Фицо Петер Пеллегрини выиграл президентские выборы в прошлом месяце, и что он рассказал полиции о своем недовольстве реформами правительства в прокуратуре и государственных СМИ, которые критиковались как оппозицией, так и Европейской комиссией.

Попытка покушения вызвала призывы со всего политического спектра Словакии к снижению напряженности и смягчению резкой риторики, которая характеризовала общественные дебаты в последние годы. В четверг избранный президент Пеллегрини и уходящий президент Зузана Капутова, критик Фицо, призвали к единству и пригласили лидеров политических партий страны за круглый стол.

Однако на видео, опубликованном на его странице в Facebook в воскресенье, Пеллегрини заявил, что время для таких переговоров, вероятно, еще не настало. «События последних дней и пресс-конференции показали, что некоторые политики просто не способны к элементарной самокритике даже после такой трагедии», — сказал Пеллегрини.

Правительство и оппозиция обменялись обвинениями в разжигании враждебности в обществе. Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Симечка заявил, что ему жаль, что некоторые партии отвергли переговоры за круглым столом, и что он все еще надеется на их успех.

В воскресенье словацкая полиция сообщила, что арестовала трех человек за посты в социальных сетях, в которых выражалось одобрение попытки покушения.