Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета, который разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. По данным агентства Mehr, на борту также находились и погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

В результате падения вертолета лишились жизни по меньшей мере восемь человек, сообщает агентство Tasnim. Погибли все сопровождавшие президента, включая главу МИД Ирана.

Ранее спасатели, прибывшие на место крушения на северо-западе Ирана спустя 10 часов после падения вертолета, заявили, что никто не выжил. Глава иранского Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд сообщил в эфире государственного телевидения, что спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения.

Агентство Reuters передает, что вертолет полностью сгорел. Это был американский Bell 212. Катастрофа произошла, когда Раиси и сопровождавшие его чиновники возвращались с переговоров на границе с Азербайджаном. Вертолет упал в труднодоступной местности недалеко от границы. Поисковую операцию затрудняли сложные погодные условия — туман и сильные осадки.