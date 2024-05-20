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Президент Ирана погиб
Президент Ирана Ибрагим Раиси и высокопоставленные чиновники погибли в крушении вертолета 19 мая в провинции Восточный Азербайджан
Президент Ирана погиб
Ибрагим Раиси / Фото: Reuters / Others
20 мая 2024 г.

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета, который разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. По данным агентства Mehr, на борту также находились и погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

В результате падения вертолета лишились жизни по меньшей мере восемь человек, сообщает агентство Tasnim. Погибли все сопровождавшие президента, включая главу МИД Ирана.

Ранее спасатели, прибывшие на место крушения на северо-западе Ирана спустя 10 часов после падения вертолета, заявили, что никто не выжил. Глава иранского Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд сообщил в эфире государственного телевидения, что спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения.

Агентство Reuters передает, что вертолет полностью сгорел. Это был американский Bell 212. Катастрофа произошла, когда Раиси и сопровождавшие его чиновники возвращались с переговоров на границе с Азербайджаном. Вертолет упал в труднодоступной местности недалеко от границы. Поисковую операцию затрудняли сложные погодные условия — туман и сильные осадки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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