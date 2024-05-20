Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выразила непонимание и возмущение использованием хештега «солидарность ЕС» еврокомиссаром по кризисному управлению в сообщении о крушении вертолета с президентом Ирана на борту.

Еврокомиссар Янез Ленарчич сообщил в воскресенье вечером об активации картографической службы ЕС быстрого реагирования.

«По просьбе Ирана о помощи мы активируем картографическую службу быстрого реагирования ЕС CopernicusEMS в связи с крушением вертолета, на борту которого, как сообщается, находились президент Ирана и министр иностранных дел страны», – написал Ленарчич в X, используя хештег #EUSolidarity – солидарность ЕС.

Это вызвало возмущенные комментарии, в том числе и в немецком парламенте. Мари-Агнес Штрак-Циммерман написала: «Для меня является абсолютной загадкой, как Еврокомиссия может демонстрировать солидарность ЕС с Ираном. Какой жалкий хештег, какая насмешка над храбрыми борцами за права человека в Иране. Я жду объяснения этого». Она добавила, что использование такого хештега является абсолютно неуместным в данной ситуации.

Ранее спасатели, прибывшие на место крушения на северо-западе Ирана спустя 10 часов после падения вертолета, заявили, что никто не выжил. Глава иранского Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд сообщил в эфире государственного телевидения, что спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения.

Агентство Reuters передает, что вертолет полностью сгорел. Это был американский Bell 212. Катастрофа произошла, когда Раиси и сопровождавшие его чиновники возвращались с переговоров на границе с Азербайджаном. Вертолет упал в труднодоступной местности недалеко от границы. Поисковую операцию затрудняли сложные погодные условия — туман и сильные осадки.