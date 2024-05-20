Украина получит от Великобритании сто ракет для ПВО в течение мая, сообщил министр обороны Грант Шаппс.

Шаппс подчеркнул, что союзники должны ускорить предоставление военной помощи Украине на фоне наступательных действий России в Харьковской области. По его словам, события в Харьковской области должны стать «тревожным звонком» для Запада.

«Теплых слов недостаточно. Каждая нация, которая ценит свою свободу, должна как можно скорее сделать все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины смогли отразить незаконное вторжение», — заявил министр.

С начала мая Великобритания отправила Украине 80 ракет для ПВО, еще 20 будут доставлены до июня.

Шаппс отметил, что объем британской помощи для Украины в 2024 году составит 3 млрд фунтов стерлингов.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с Шаппсом. Они обсудили дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ, обеспечение других насущных потребностей Украины в вооружении и боеприпасах, а также налаживание совместного производства оружия.

По результатам встречи Великобритания объявила о выделении около 416 млн долларов для обеспечения украинских военнослужащих передовыми беспилотниками в 2024 году.

22 марта Министерство обороны Великобритании объявило о предоставлении нового военного пакета помощи на 75 млн долларов. Он включает в себя разведывательные беспилотники и оборудование для систем ПВО.

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Британское правительство назвало этот пакет «крупнейшим в истории».

Было заявлено о выделении Украине 500 млн фунтов стерлингов и крупнейшей в истории поставке жизненно важных вооружений, включая более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow.