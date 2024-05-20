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Президент Эрдоган соболезнует иранскому народу
Президент Турции выразил соболезнования духовному лидеру Ирана, правительству, народу и семьям погибших после крушения вертолета, унесшего жизни президента Раиси и других высокопоставленных лиц
Президент Эрдоган соболезнует иранскому народу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Photo: AA
20 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с глубокой скорбью отреагировал на трагическую гибель президента Ирана Ибрагима Раиси и других высокопоставленных иранских чиновников в результате крушения вертолета 19 мая в провинции Восточный Азербайджан.

«К сожалению, я узнал о том, что в результате авиакатастрофы вертолета погиб мой уважаемый коллега, брат, президент Исламской Республики Иран господин Ибрагим Раиси. Я молю Всевышнего Аллаха о милости к нему», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер написал, что «молит Аллаха о милости к министру иностранных дел Ирана и другим людям, погибшим в том же вертолете вместе с покойным Раиси».

«Выражаю мои глубочайшие соболезнования духовному лидеру Исламской Республики Иран господину Али Хаменеи, дружественному и братскому иранскому народу, правительству, семьям господина Раиси и других покойных», - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган заверил, что «как и во многих других случаях, Турция будет рядом с соседним Ираном в эти тяжелые и печальные дни».

Напомним, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета, который разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились и погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али Але Хашем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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