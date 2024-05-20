Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан со скорбью отреагировал на смерть президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других высокопоставленных чиновников в результате крушения вертолета 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан.

«Новость о кончине президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хусейна Амира Абдоллахияна глубоко опечалила нас. Мы разделяем глубокую скорбь дружественного и братского иранского народа, молим Аллаха о милости к тем, кто потерял жизнь, и выражаем соболезнования скорбящим семьям», - заявил Фидан.

Глава турецкой дипломатии отметил тесное сотрудничество с Абдоллахианом и его вклад в укрепление двусторонних отношений в этот критический для региона период.

«В этот критический для нашего региона период я с теплотой вспоминаю вклад Абдоллахиана, с которым мне довелось тесно сотрудничать, в дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами», - подчеркнул он.

По официальным данным, на борту разбившегося вертолета также находились и погибли губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и влиятельный аятолла Мохаммад Али Але Хашем.