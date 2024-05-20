После гибели Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета, пост президента временно займет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Как временный президент, Мохбер вместе с председателем парламента и главой судебной власти должны организовать новые президентские выборы в течение 50 дней после смерти Раиси.

Мохбер родился 1 сентября 1955 года и, как и погибший Раиси, считается близким к верховному лидеру Али Хаменеи — именно аятолла считается реальным главой Ирана. За ним последнее слово во всех государственных делах. Мохбер занял пост первого вице-президента в 2021 году, когда консерватор Раиси победил на президентских выборах.

Источники агентства Reuters отмечают, что Мохбер входил в иранскую делегацию, которая якобы посетила Москву в октябре и договорилась о поставках ракет класса «земля-земля» и дополнительных беспилотников для российских военных. США и Украина уже два года обвиняют Тегеран в поставках беспилотников и ракет российской армии.

Иран отрицает обвинения, признав лишь факт военного сотрудничества с РФ до начала войны в Украине. Ранее Мохбер возглавлял Setad — инвестиционный фонд, связанный с верховным лидером. В 2010 году Европейский союз внес Мохбера в санкционный список за предполагаемое участие в «ядерной или баллистической ракетной деятельности».

Через два года его исключили из списка. Как пишет Reuters, Мохбер достиг своего высокого положения, управляя финансами верховного лидера Ирана в течение многих лет. Он также считается ведущим экспертом аятоллы по управлению экономикой «сопротивления», чтобы поддерживать Иран на плаву, несмотря на годы глобальных санкций.

Оппозиция Ирана считает, что Мохбер глубоко вовлечен в коррупционные схемы раздачи взяток, чтобы поддерживать различные группы, близкие к высшим руководителям режима.

Хотя погибший Раиси и не был таким влиятельным, как аятолла Хаменеи, многие аналитики считали, что 85-летний верховный лидер готовит его в качестве своего преемника. Теперь же вопрос о том, кто станет следующим аятоллой, звучит еще острее.